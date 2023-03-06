Президент Парагвая прыгнул с парашютом в честь юбилея ВВС страны

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес прыгнул с парашютом в честь 100-летнего юбилея ВВС страны. Видео с прыжком опубликовано на странице политика в "Твиттере".

Президент Парагвая прыгнул с парашютом в честь 100-летия ВВС страны. Видео © Twitter / MaritoAbdo

"Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", — написал Бенитес в "Твиттере".

Приземлившись, 51-летний политик поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него с парашютом прыгнул глава МВД Парагвая Федерико Гонсалес.

"Марио Абдо решил подняться на самолёте, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", — отметил телеканал ABC.