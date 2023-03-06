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6 марта, 09:20

Президент Парагвая прыгнул с парашютом в честь юбилея ВВС страны

Президент Парагвая Бенитес прыгнул с парашютом в честь 100-летия ВВС страны

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес прыгнул с парашютом в честь 100-летнего юбилея ВВС страны. Видео с прыжком опубликовано на странице политика в "Твиттере".

Президент Парагвая прыгнул с парашютом в честь 100-летия ВВС страны. Видео © Twitter / MaritoAbdo

"Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", — написал Бенитес в "Твиттере".

Приземлившись, 51-летний политик поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него с парашютом прыгнул глава МВД Парагвая Федерико Гонсалес.

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"Марио Абдо решил подняться на самолёте, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", — отметил телеканал ABC.

Ранее Лайф рассказывал о необычном случае, который произошёл в другой южноамериканской стране — Уругвае. Во время фестиваля в городе Термас-дель-Альмирон в небе были замечены странные мигающие огни.

Обложка ©

Twitter / MaritoAbdo

Никита Никонов
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