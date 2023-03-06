Психолог объяснила феномен белой вороны и посоветовала, как не стать изгоем

Быть белой вороной в коллективе не так страшно, если вы сами воспринимаете свои особенности на фоне других в позитивном ключе. Об этом рассказала психолог Полина Малахова в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Если человек чувствует, что отличается от других, то тут в первую очередь вопрос об отношении к себе", — объяснила она.

Каждый из нас имеет набор своих исключительных качеств, что отличает нас от остальных, продолжила эксперт. Однако кто-то гордится непохожестью на большинство и преподносит себя в выгодном свете, а кто-то переживает из-за того, что отличается от окружения. И вот уже наше отношение к собственной личности считывают другие люди, сказала Малахова.

Поэтому в первом случае наши особенности воспринимаются окружающими как харизма, а во втором — человек становится изгоем со странностями. По словам специалиста, важно всегда думать о себе хорошо, любить и хвалить. При этом и других следует оценивать позитивно, тогда общение точно сложится.