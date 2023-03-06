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6 марта, 16:32

США вновь не выдали визы российским дипломатам для участия в сессии ООН

США в очередной раз не выдали визы ряду российских делегатов, которые должны были отправиться в Нью-Йорк на сессию Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова на заседании группы.

"США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении её главы [делегации]", — подчеркнула Тяжлова.

Она добавила, что такие шаги со стороны Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН. Дипломат призвала Секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз российским делегатам и тем самым обеспечить подлинное равноправие среди участников группы.

Антонов сообщил о скором вынужденном выезде группы российских дипломатов из США

Антонов сообщил о скором вынужденном выезде группы российских дипломатов из США

А ранее Польша отказалась выдавать визы членам делегации из РФ на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такое решение там объяснили отсутствием возможности.

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Telegram-канал / Дмитрий Полянский

Андрей Бражников
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