В Госдепе заявили о проведении ряда встреч с послом России в США Антоновым
Посол России в США Анатолий Антонов в последнее время провёл несколько контактов с представителями Госдепа. Об этом на брифинге рассказал руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время и с соответствующими сотрудниками Госдепартамента", — сказал Прайс.
По словам представителя пресс-службы, хотя контакты проходят не так часто, для Вашингтона является критически важным поддержание открытыми каналов обмена информацией.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что односторонние санкции, которые США вводят против России, бездумны. Дипломат напомнил, что в большинстве самих стран – зачинщиков санкций "бушует кризис, растёт дефицит товаров и галопирует инфляция".