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6 марта, 22:02

В Госдепе заявили о проведении ряда встреч с послом России в США Антоновым

Посол России в США Анатолий Антонов в последнее время провёл несколько контактов с представителями Госдепа. Об этом на брифинге рассказал руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время и с соответствующими сотрудниками Госдепартамента", — сказал Прайс.

Антонов увидел в новых санкциях США бессильную злобу

Антонов увидел в новых санкциях США бессильную злобу

По словам представителя пресс-службы, хотя контакты проходят не так часто, для Вашингтона является критически важным поддержание открытыми каналов обмена информацией.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что односторонние санкции, которые США вводят против России, бездумны. Дипломат напомнил, что в большинстве самих стран – зачинщиков санкций "бушует кризис, растёт дефицит товаров и галопирует инфляция".

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VK / Посольство России в США

Юлия Коновалова
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