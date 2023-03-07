В Госдепе заявили о проведении ряда встреч с послом России в США Антоновым

Посол России в США Анатолий Антонов в последнее время провёл несколько контактов с представителями Госдепа. Об этом на брифинге рассказал руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время и с соответствующими сотрудниками Госдепартамента", — сказал Прайс.

По словам представителя пресс-службы, хотя контакты проходят не так часто, для Вашингтона является критически важным поддержание открытыми каналов обмена информацией.