Пять человек эвакуировались из здания ГУ МВД в центре Москвы до прибытия пожарных
Пять человек успели эвакуироваться из горящего здания ГУ МВД в центре Москвы на Петровке, 38 до прибытия пожарных расчётов. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT. По предварительным данным, загорелись стройматериалы на самом верхнем этаже трёхэтажного здания, где сейчас идёт реконструкция.
Пожару на Петровке, 38 присвоен повышенный ранг сложности.
Лайф уже писал, что знаменитое здание на Петровке, 38 — это архитектурный памятник, возведённый в 1800 году, а спустя почти 30 лет его перестроили. ГУВД Москвы в нём расположилось после Октябрьской социалистической революции.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный