Пять человек эвакуировались из здания ГУ МВД в центре Москвы до прибытия пожарных

Пять человек успели эвакуироваться из горящего здания ГУ МВД в центре Москвы на Петровке, 38 до прибытия пожарных расчётов. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT. По предварительным данным, загорелись стройматериалы на самом верхнем этаже трёхэтажного здания, где сейчас идёт реконструкция.