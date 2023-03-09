Мишустин исполнил на рояле знаменитый романс "Я тебя никогда не забуду"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сыграл на рояле знаменитый романс "Я тебя никогда не забуду" к рок-опере "Юнона и Авось" в рамках творческого вечера композитора Алексея Рыбникова. Видеообращение главы кабмина опубликовал Первый канал.

Мишустин подчеркнул, что написанная Рыбниковым музыка играла везде, в том числе и в детских фильмах. Он также вспомнил, как, будучи студентом, проводил ночи возле касс, чтобы достать билет на галёрку рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

"Вы являетесь для меня, например, музыкальным гением. В ваших мелодиях очень много души, любви. И сегодня, 8 марта, мне кажется, замечательный подарок нашим женщинам — это ваша музыка и ваши песни", — заметил Мишустин.