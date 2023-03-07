Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 14:04

Мишустин признался, что во время учёбы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что во время учёбы в вузе подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. Об этом он сообщил во время посещения завода "Черёмушки" в Москве.

"Я в институте подрабатывал — разгружал хлеб в булочной. Почти год. В булочной на Кутузовском проспекте. Мы студентами ходили и разгружали хлеб. Рано утром его привозили — в пять-шесть утра — мы приходили, работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, ещё и сметану разгружали", — отметил Мишустин.

Глава правительства также подчеркнул, что у него сохранились очень тёплые воспоминания из детства о хлебе. Так, председатель кабмина вспомнил, как не доел его в школе, после чего учительница посвятила половину урока рассказу о том, насколько важен хлеб.

"Причём для тех, кто голодает, кому этот кусочек мог бы спасти жизнь. И я помню, серьёзное на меня произвёл впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать", — сказал Мишустин.

Кроме того, российский премьер поделился с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым рецептом хлеба, по которому сам готовил его в детстве.

Россияне ответили, можно ли успешно совмещать работу и учёбу

Россияне ответили, можно ли успешно совмещать работу и учёбу

Ранее Лайф рассказывал про звёзд, о реальных специальностях которых сложно догадаться.

Обложка ©

ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров