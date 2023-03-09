Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого по делу о терактах в Москве

Прокурор во время заседания во 2-м Западном окружном военном суде запросил пожизненный срок лишения свободы для начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева — обвиняемого по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры в телеграм-канале.

"В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил признать Исаева виновным в терактах и участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказано в сообщении.

Адвокат Исаева Эльдар Хастинов призвал суд оправдать подзащитного. Он отметил, что против экс-начальника полиции нет прямых улик. Кроме того, по мнению Хастинова, свидетели дают показания в пользу стороны защиты или ссылаются на высказывания третьих лиц, сообщает ТАСС.

Лайф сообщал, что, по данным следствия, Исаев был участником группировки "Имарат Кавказ"* и помог одной из смертниц добраться до Москвы. В 2010 году в результате взрывов около ста человек получили ранения.