Найдено тело убийцы, расстрелявшего сектантов в Гамбурге

В Гамбурге полиция считает, что расстрелявший людей в центре религиозной организации "Свидетели Иеговы"* покончил с собой. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Работа полиции на месте массового убийства в Гамбурге. Видео © Twitter / JRodzMIA

По данным ТВ, полицейские, прибыв на место преступления, услышали на верхних этажах здания выстрел. Затем там было обнаружено тело предполагаемого преступника. Официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь, агентство DPA сообщает, что правоохранительные органы Гамбурга расценивают это преступление как "массовое убийство на почве одержимости".

Как рассказывал Лайф, стрельба в посетителей центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге была открыта вечером 9 марта. Изначально сообщалось о шести убитых, однако затем число жертв выросло до семи. Ранено было больше 20 человек.