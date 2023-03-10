Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 22:21

В Германии выросло число жертв стрельбы у секты "Свидетелей Иеговы"

В Германии до семи выросло число жертв стрельбы в Гамбурге

По последним данным, семи человек убито, по меньшей мере 24 ранено в результате стрельбы, открытой в центре "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге вечером 9 марта. Об этом сообщает газета Bild.

Случилось это в городском районе Альстердорф примерно в 21:00 (23:00 мск). Несколько человек открыли стрельбу по собравшимся в церкви людям. Полиция призвала местных жителей пока избегать места инцидента, не покидать дома.

Состояние семи раненых оценивается как тяжёлое. Мотивы стрелявших и другие обстоятельства пока неизвестны. Как рассказывал Лайф, изначальна была информация о шести убитых в Гамбурге.

Пьяный в стельку мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Смоленске

Пьяный в стельку мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Смоленске

Напомним, что несколько часов до этого стрельба была также открыта в Тель-Авиве. По предварительным данным, там было ранено три человека. Власти заявили, что это был теракт.

* Религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории России

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Fotostand / Reiss

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Германия
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров