В Германии выросло число жертв стрельбы у секты "Свидетелей Иеговы"

По последним данным, семи человек убито, по меньшей мере 24 ранено в результате стрельбы, открытой в центре "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге вечером 9 марта. Об этом сообщает газета Bild.

Случилось это в городском районе Альстердорф примерно в 21:00 (23:00 мск). Несколько человек открыли стрельбу по собравшимся в церкви людям. Полиция призвала местных жителей пока избегать места инцидента, не покидать дома.

Состояние семи раненых оценивается как тяжёлое. Мотивы стрелявших и другие обстоятельства пока неизвестны. Как рассказывал Лайф, изначальна была информация о шести убитых в Гамбурге.

Напомним, что несколько часов до этого стрельба была также открыта в Тель-Авиве. По предварительным данным, там было ранено три человека. Власти заявили, что это был теракт.