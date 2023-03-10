В Германии застрелили шесть человек у церкви "Свидетелей Иеговы"

В Гамбурге в результате стрельбы убито по меньшей мере шесть человек, несколько человек ранено. Об этом пишет местная газета Hamburger Morgenpost. По её информации, случилось это около 21:00 по местному времени (23:00 мск) в городском районе Альстердорф у центра организации "Свидетели Иеговы"*.

Обстоятельства случившегося ещё выясняются. По данным газеты, стрелявшим удалось скрыться. На месте преступления работало несколько карет скорой помощи и большое количество полиции.

Как рассказывал Лайф, за несколько часов до этого стрельба была также открыта в Тель-Авиве. По предварительным данным, там было ранено три человека. Власти заявили, что это был теракт.