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9 марта, 21:25

В Германии застрелили шесть человек у церкви "Свидетелей Иеговы"

В результате стрельбы в Гамбурге убито несколько человек

В Гамбурге в результате стрельбы убито по меньшей мере шесть человек, несколько человек ранено. Об этом пишет местная газета Hamburger Morgenpost. По её информации, случилось это около 21:00 по местному времени (23:00 мск) в городском районе Альстердорф у центра организации "Свидетели Иеговы"*.

Обстоятельства случившегося ещё выясняются. По данным газеты, стрелявшим удалось скрыться. На месте преступления работало несколько карет скорой помощи и большое количество полиции.

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Как рассказывал Лайф, за несколько часов до этого стрельба была также открыта в Тель-Авиве. По предварительным данным, там было ранено три человека. Власти заявили, что это был теракт.

* Признана в России экстремистской, её деятельность в стране запрещена.

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Twitter / kwaeseberg

Андрей Григорьев
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