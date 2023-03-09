Пьяный в стельку мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Смоленске

Пьяный житель Смоленска устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе жилого дома. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент задержания мужчины, который устроил стрельбу в Смоленске. Видео © LIFE

Инцидент произошёл возле домов по улице Фрунзе. Услышав несколько выстрелов, местные жители тут же вызвали полицию. Задержание 39-летнего мужчины происходило при поддержке бойцов СОБРа, которые обеспечивали прикрытие из подъезда ближайшего дома.

Свои мотивы задержанный пока объяснить не может — слишком пьян. Известно, что в результате стрельбы никто не пострадал, поскольку мужчина стрелял в воздух.