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9 марта, 12:43

Пьяный в стельку мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Смоленске

В Смоленске задержали мужчину, который открыл стрельбу в воздух

Пьяный житель Смоленска устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе жилого дома. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент задержания мужчины, который устроил стрельбу в Смоленске. Видео © LIFE

Инцидент произошёл возле домов по улице Фрунзе. Услышав несколько выстрелов, местные жители тут же вызвали полицию. Задержание 39-летнего мужчины происходило при поддержке бойцов СОБРа, которые обеспечивали прикрытие из подъезда ближайшего дома.

Свои мотивы задержанный пока объяснить не может — слишком пьян. Известно, что в результате стрельбы никто не пострадал, поскольку мужчина стрелял в воздух.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры, в которой в этот момент находился его маленький сын. После непродолжительных переговоров подозреваемый отпустил ребёнка и сдался полиции.

Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв
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