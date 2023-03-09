СК возбудил уголовное дело против жителя Нижневартовска, устроившего стрельбу с балкона
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который устроил стрельбу в жилом доме в Нижневартовске и удерживал сына в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Так, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Лайф писал, что в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома, который находится по улице Северной. По некоторым данным, перед этим он выпил алкоголь с десятками таблеток антигистаминного средства. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.
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