СК возбудил уголовное дело против жителя Нижневартовска, устроившего стрельбу с балкона

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который устроил стрельбу в жилом доме в Нижневартовске и удерживал сына в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Так, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент здоровью ребёнка ничего не угрожает.