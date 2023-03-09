Стрельба по людям в Тель-Авиве попала на видео
Нетаньяху назвал нападение со стрельбой в Тель-Авиве терактом
Нападение со стрельбой в центре Тель-Авива вечером 9 марта было терактом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Стрельба в Тель-Авиве. Видео © Twitter / danilerer
"Сегодня вечером совершён тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте", — приводит канцелярия слова премьера, находящегося сейчас в Италии.
По последним данным, ранения в результате нападения получило три человека. По данным Jerusalem Post, один стрелявший нейтрализован, другой, вероятнее всего, скрылся.
В соцсетях опубликовано видео нападения. На этих кадрах видно, как на улице мужчина догоняет трёх других, стреляет в голову одного из них и убегает. Другие люди пускаются врассыпную.
Напомним, что 27 января было совершено нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима. По данным израильской полиции, тогда погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован, он действовал один.
Twitter / danilerer