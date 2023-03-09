Стрельба по людям в Тель-Авиве попала на видео

Нападение со стрельбой в центре Тель-Авива вечером 9 марта было терактом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Стрельба в Тель-Авиве. Видео © Twitter / danilerer

"Сегодня вечером совершён тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте", — приводит канцелярия слова премьера, находящегося сейчас в Италии.

По последним данным, ранения в результате нападения получило три человека. По данным Jerusalem Post, один стрелявший нейтрализован, другой, вероятнее всего, скрылся.

В соцсетях опубликовано видео нападения. На этих кадрах видно, как на улице мужчина догоняет трёх других, стреляет в голову одного из них и убегает. Другие люди пускаются врассыпную.