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9 марта, 20:44

Стрельба по людям в Тель-Авиве попала на видео

Нетаньяху назвал нападение со стрельбой в Тель-Авиве терактом

Нападение со стрельбой в центре Тель-Авива вечером 9 марта было терактом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Стрельба в Тель-Авиве. Видео © Twitter / danilerer

"Сегодня вечером совершён тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте", — приводит канцелярия слова премьера, находящегося сейчас в Италии.

По последним данным, ранения в результате нападения получило три человека. По данным Jerusalem Post, один стрелявший нейтрализован, другой, вероятнее всего, скрылся.

В центре Тель-Авива открыта стрельба, есть раненые

В центре Тель-Авива открыта стрельба, есть раненые

В соцсетях опубликовано видео нападения. На этих кадрах видно, как на улице мужчина догоняет трёх других, стреляет в голову одного из них и убегает. Другие люди пускаются врассыпную.

Напомним, что 27 января было совершено нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима. По данным израильской полиции, тогда погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован, он действовал один.

Обложка ©

Twitter / danilerer

Андрей Григорьев
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