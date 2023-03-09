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9 марта, 19:08

В центре Тель-Авива открыта стрельба, есть раненые

<p>Один из стрелявших в центре Тель-Авива. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JoeTruzman/status/1633906277956067329" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JoeTruzman</a></p>

Один из стрелявших в центре Тель-Авива. Фото © Twitter / JoeTruzman

В центре Тель-Авива была слышна стрельба. В результате инцидента не менее трёх человек получили ранения. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Стрельба в центре Тель-Авива. Видео © Twitter / danilerer

По данным издания, стрельба была открыта в одном из кафе. Один из пострадавших в критическом состоянии. В соцсетях опубликовано видео с места инцидента. Слышны очереди из автоматического оружия и крики.

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Напомним, что 27 января было совершено нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима. По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован, он действовал один.

Андрей Григорьев
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