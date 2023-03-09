В центре Тель-Авива открыта стрельба, есть раненые

В центре Тель-Авива была слышна стрельба. В результате инцидента не менее трёх человек получили ранения. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Стрельба в центре Тель-Авива. Видео © Twitter / danilerer

По данным издания, стрельба была открыта в одном из кафе. Один из пострадавших в критическом состоянии. В соцсетях опубликовано видео с места инцидента. Слышны очереди из автоматического оружия и крики.