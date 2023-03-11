Захарова диагностировала раздвоение личности у представителя Госдепа
Захарова заявила о раздвоении личности у Прайса после его слов о Боснии и Герцеговине
Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о территориальной целостности Боснии и Герцеговины и Сербии указывают на его раздвоение личности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение.
"Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз: раздвоение личности", — написала Захарова в телеграм-канале.
Она напомнила, что Вашингтон в 2008 году признал независимость Косова, несмотря на решение Совбеза ООН, и нарушил территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашённой Республики Косово. На данный момент 106 государств не признают самостоятельность Приштины, а 84 "недвусмысленно признают".