Захарова диагностировала раздвоение личности у представителя Госдепа

Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о территориальной целостности Боснии и Герцеговины и Сербии указывают на его раздвоение личности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение.

"Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз: раздвоение личности", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она напомнила, что Вашингтон в 2008 году признал независимость Косова, несмотря на решение Совбеза ООН, и нарушил территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии.