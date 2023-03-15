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Зигзаг Фемиды: Как участник аферы на 1,4 млрд из "Воентелекома" отсидел мягкий срок и выходит богатым

Бабушкинский райсуд Москвы одобрил УДО для бывшего топ-менеджера АО "Воентелеком" Александра Давыдова, осуждённого за причастность к афере на 1,4 миллиарда. На воле его ждёт жизнь миллионера.

15 марта, 09:00
<p>Коллаж © LIFE. Фото ©<a href="https://voentelecom.ru/news/novosti-kompanii/aleksandr-davydov-intellekt-dolzhen-konvertirovatsya-vnutri-strany/?SECTION_CODE=novosti-kompanii&CODE=aleksandr-davydov-intellekt-dolzhen-konvertirovatsya-vnutri-strany&HIDE_HEADER_H1=Y&special_version=Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Voentelecom</a>, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Voentelecom, © Shutterstock

Судьбы журналиста и мошенника

В августе 2022 года в Москве арестовали сотрудницу Лайфа и автора блога "Адские бабки" Александру Баязитову. Она ничего не украла, никого не убила. Просто одному банкиру показалось, что она хочет от него денег. Уже семь месяцев журналистка сидит в тюремной камере, несмотря на свои многочисленные серьёзные болезни. В рамках дела суд арестовал скромную квартиру Баязитовой. Она рискует её потерять и остаться на улице.

На этом фоне Бабушкинский суд Москвы только что освободил по УДО бывшего гендиректора АО "Воентелеком" 41-летнего Александра Давыдова, осуждённого по делу о хищениях на 1,4 миллиарда рублей у Минобороны. В октябре 2022 года суд приговорил его к четырём годам и двум месяцам лишения свободы, а уже в марте 2023 года, через пять месяцев, он получил УДО. Сейчас прокуратура пытается опротестовать решение Бабушкинского суда. В отличие от Саши Баязитовой, бывшему зэку есть куда вернуться: в Подмосковье у него особняк за полмиллиарда рублей.

Александр Давыдов. Фото © voentelecom.ru

Александр Давыдов. Фото © voentelecom.ru

Александр Давыдов был осуждён осенью прошлого года по четвёртой — самой тяжкой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). По версии следствия, для Минобороны поставляли дешёвое китайское оборудование, выдавая его за российское дорогое. Разница в цене достигала 50%. Давыдов пошёл на сделку со следствием и дал показания на организаторов аферы. Среди них есть высокопоставленные чины Минобороны. Под следствием Давыдов провёл три года на свободе под подпиской о невыезде.

Что осталось у Давыдова

С 2018 года всё имущество Александра Давыдова арестовано. В том числе коттедж с 30 сотками земли в подмосковном элитном коттеджном посёлке "Никольская слобода". Такая недвижимость стоит около 100 миллионов рублей. За домом присматривает его племянник. Сам же экс-глава "Воентелекома" жил в соседнем здании — и это настоящий замок с аспидом и башнями стоимостью до полумиллиарда рублей.

Замок, где жил Давыдов, находится за тремя заборами на круглосуточно охраняемой территории элитного коттеджного посёлка "Никольская слобода". Это по Новорижскому шоссе, Истринский район Подмосковья. Видео © SHOT

Формально владеть этой роскошной недвижимостью может Дмитрий Плахин, гендиректор компании "ВТК-С", заключившей с "Воентелекомом" госконтрактов на миллиард рублей. А ещё этот человек работал в бизнес-структурах матери и отца Александра Давыдова. Судя по всему, Плахин свой человек для семьи.

Попала под арест и вся петербургская недвижимость Давыдова: апартаменты в высотке на Варшавской улице и треть квартиры в "сталинке" в Благодатном переулке — за эти активы можно выручить максимум 25 миллионов рублей.

  • Высотка на улице Варшавской. Фото © 2gis.ru
    Высотка на улице Варшавской. Фото © 2gis.ru
  • "Сталинка" в Благодатном переулке. Фото © 2gis.ru
    "Сталинка" в Благодатном переулке. Фото © 2gis.ru

Высотка на улице Варшавской. Фото © 2gis.ru

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Как зарабатывает семья

На однофамилицу Плахина (она, вероятно, жена) переписаны три петербургские организации, которыми ранее владел Давыдов. Это компания "А1", чья дочерняя структура — НПП "Полярный лис" — производит электронные печатные платы и имеет выручку около 60 миллионов рублей в год. Это компания "А2", управляющая торговыми помещениями в Ленинградской области на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье. Это компания "Файнарт", владеющая онлайн-школой с курсами рисования и макраме под названием "Арт-класс". Ни один из этих активов не был арестован.

Среди поставщиков "Воентелекома" была петербургская IT-компания "Эмзиор", чья выручка колеблется на уровне 300–500 миллионов рублей в год. Её конечный бенефициар — 85-летний Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. В нулевых годах родитель являлся руководителем НИИ "Масштаб" и в этом качестве был фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере, но осуждён не был. В конце десятилетия своё кресло начальника института он "по наследству" передал сыну, Александру Давыдову.

Мать Давыдова, 72-летняя Светлана Мезенцева, тоже занимается бизнесом. Она владеет двумя аудиторскими агентствами — "Триада" и "Алвенда". Официальные доходы там копеечные.

Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. Фото © Wikipedia / FCBool (sirotkin)

Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. Фото © Wikipedia / FCBool (sirotkin)

Сестра Давыдова, 47-летняя Ольга, благодаря связям своего брата была фиктивно трудоустроена в коммерческую фирму "Омега", где ни за что получала свыше 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас женщина руководит фирмой в сфере разработки программного обеспечения "Метасети". Выручка там доходит до 300 миллионов в год.

Судя по соцсетям, Ольга давно живёт в голландском городе Харлем. Всех своих троих детей она родила в Нидерландах, они носят фамилию Ван Дер Хейде и имеют двойное гражданство — голландское и российское.

Офис "Воентелекома" на Большой Оленьей улице. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Офис "Воентелекома" на Большой Оленьей улице. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Достаточное ли наказание понёс бывший гендиректор "Воентелекома"?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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