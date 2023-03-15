Зигзаг Фемиды: Как участник аферы на 1,4 млрд из "Воентелекома" отсидел мягкий срок и выходит богатым Бабушкинский райсуд Москвы одобрил УДО для бывшего топ-менеджера АО "Воентелеком" Александра Давыдова, осуждённого за причастность к афере на 1,4 миллиарда. На воле его ждёт жизнь миллионера. 15 марта, 09:00 Коллаж © LIFE. Фото © Voentelecom, © Shutterstock

Судьбы журналиста и мошенника

В августе 2022 года в Москве арестовали сотрудницу Лайфа и автора блога "Адские бабки" Александру Баязитову. Она ничего не украла, никого не убила. Просто одному банкиру показалось, что она хочет от него денег. Уже семь месяцев журналистка сидит в тюремной камере, несмотря на свои многочисленные серьёзные болезни. В рамках дела суд арестовал скромную квартиру Баязитовой. Она рискует её потерять и остаться на улице.

На этом фоне Бабушкинский суд Москвы только что освободил по УДО бывшего гендиректора АО "Воентелеком" 41-летнего Александра Давыдова, осуждённого по делу о хищениях на 1,4 миллиарда рублей у Минобороны. В октябре 2022 года суд приговорил его к четырём годам и двум месяцам лишения свободы, а уже в марте 2023 года, через пять месяцев, он получил УДО. Сейчас прокуратура пытается опротестовать решение Бабушкинского суда. В отличие от Саши Баязитовой, бывшему зэку есть куда вернуться: в Подмосковье у него особняк за полмиллиарда рублей.

Александр Давыдов. Фото © voentelecom.ru

Александр Давыдов был осуждён осенью прошлого года по четвёртой — самой тяжкой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). По версии следствия, для Минобороны поставляли дешёвое китайское оборудование, выдавая его за российское дорогое. Разница в цене достигала 50%. Давыдов пошёл на сделку со следствием и дал показания на организаторов аферы. Среди них есть высокопоставленные чины Минобороны. Под следствием Давыдов провёл три года на свободе под подпиской о невыезде.

Что осталось у Давыдова

С 2018 года всё имущество Александра Давыдова арестовано. В том числе коттедж с 30 сотками земли в подмосковном элитном коттеджном посёлке "Никольская слобода". Такая недвижимость стоит около 100 миллионов рублей. За домом присматривает его племянник. Сам же экс-глава "Воентелекома" жил в соседнем здании — и это настоящий замок с аспидом и башнями стоимостью до полумиллиарда рублей.

Замок, где жил Давыдов, находится за тремя заборами на круглосуточно охраняемой территории элитного коттеджного посёлка "Никольская слобода". Это по Новорижскому шоссе, Истринский район Подмосковья. Видео © SHOT

Формально владеть этой роскошной недвижимостью может Дмитрий Плахин, гендиректор компании "ВТК-С", заключившей с "Воентелекомом" госконтрактов на миллиард рублей. А ещё этот человек работал в бизнес-структурах матери и отца Александра Давыдова. Судя по всему, Плахин свой человек для семьи.

Попала под арест и вся петербургская недвижимость Давыдова: апартаменты в высотке на Варшавской улице и треть квартиры в "сталинке" в Благодатном переулке — за эти активы можно выручить максимум 25 миллионов рублей.





Как зарабатывает семья

На однофамилицу Плахина (она, вероятно, жена) переписаны три петербургские организации, которыми ранее владел Давыдов. Это компания "А1", чья дочерняя структура — НПП "Полярный лис" — производит электронные печатные платы и имеет выручку около 60 миллионов рублей в год. Это компания "А2", управляющая торговыми помещениями в Ленинградской области на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье. Это компания "Файнарт", владеющая онлайн-школой с курсами рисования и макраме под названием "Арт-класс". Ни один из этих активов не был арестован.

Среди поставщиков "Воентелекома" была петербургская IT-компания "Эмзиор", чья выручка колеблется на уровне 300–500 миллионов рублей в год. Её конечный бенефициар — 85-летний Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. В нулевых годах родитель являлся руководителем НИИ "Масштаб" и в этом качестве был фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере, но осуждён не был. В конце десятилетия своё кресло начальника института он "по наследству" передал сыну, Александру Давыдову.

Мать Давыдова, 72-летняя Светлана Мезенцева, тоже занимается бизнесом. Она владеет двумя аудиторскими агентствами — "Триада" и "Алвенда". Официальные доходы там копеечные.

Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. Фото © Wikipedia / FCBool (sirotkin)

Сестра Давыдова, 47-летняя Ольга, благодаря связям своего брата была фиктивно трудоустроена в коммерческую фирму "Омега", где ни за что получала свыше 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас женщина руководит фирмой в сфере разработки программного обеспечения "Метасети". Выручка там доходит до 300 миллионов в год.

Судя по соцсетям, Ольга давно живёт в голландском городе Харлем. Всех своих троих детей она родила в Нидерландах, они носят фамилию Ван Дер Хейде и имеют двойное гражданство — голландское и российское.

Офис "Воентелекома" на Большой Оленьей улице. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Достаточное ли наказание понёс бывший гендиректор "Воентелекома"? 0 Нет. Фактически он отделался лёгким испугом Формально он законно получил УДО Он должен отсидеть срок сполна и полностью компенсировать ущерб Минобороны

Авторы Егор Пережогин