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13 марта, 16:52
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"Вечные химикаты" обнаружены в туалетной бумаге по всему миру

Учёные из Флоридского университета в США обнаружили в туалетной бумаге по всему миру токсичные соединения PFAS, которые практически не разлагаются в естественной среде. По мнению специалистов, смываемые в унитазы или отправляемые на очистные сооружения отходы, по всей видимости, являются значительным источником загрязнения воды, пишет The Guardian.

В ходе эксперимента американские исследователи проверили 21 бренд из Северной и Южной Америки, Западной Европы и Африки. Анализ показал, что частицы так называемых вечных химикатов PFAS содержались во всех образцах продукции. Причём чаще всего в туалетной бумаге встречалось соединение фтортеломер фосфат диэстер. Данные токсины учёные связывают с дисфункцией репродуктивной системы.

PFAS — это группа из почти пяти тысяч искусственно синтезируемых веществ, самое известное из них тефлон. "Вечные химикаты", как правило, используют для окраски одежды, упаковок для еды, создания косметики, а также производства покрытий для кухонной посуды. Длительное влияние PFAS на организм человека может привести к заболеваниям печени, щитовидной железы, а также к бесплодию и даже онкологии.

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Ранее Лайф сообщал, что российские кафе и рестораны призвали отказаться от одноразовых стаканчиков. Как напомнили отечественные экологи, для производства бумажной посуды вырубают миллионы деревьев, каждое из которых в среднем растёт по 50 лет, но в виде стакана его жизнь сокращается до 15 минут.

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Unsplash

Наталья Исакова
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