"С улыбкой на лице": Экс-защитник сборной России завершил карьеру в 31 год
Экс-футболист сборной России Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил, что решил завершить спортивную карьеру. Об этом 31-летний футболист написал в соцсетях.
"Футбол навсегда в моём сердце был и остаётся. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперёд", — сообщил футболист.
В своём обращении он выразил благодарность родителям, тренерам, болельщикам и партнёрам по футбольным клубам. Кроме того, он посвятил футбольной карьере стихотворение собственного сочинения.
Как писал ранее Лайф, в апреле прошлого года экс-защитник сборной России Новосельцев расторг контракт с тульским "Арсеналом". В клуб он пришёл летом 2021 года и провёл за него 18 матчей. В сборной России он выступал в пяти матчах.