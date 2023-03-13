"С улыбкой на лице": Экс-защитник сборной России завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев объявил, что решил завершить спортивную карьеру. Об этом 31-летний футболист написал в соцсетях.

"Футбол навсегда в моём сердце был и остаётся. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперёд", — сообщил футболист.

В своём обращении он выразил благодарность родителям, тренерам, болельщикам и партнёрам по футбольным клубам. Кроме того, он посвятил футбольной карьере стихотворение собственного сочинения.