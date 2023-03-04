Бывший игрок "Спартака" Титов призвал проводить больше ретро-матчей

Ретро-матчи важны не только для скучающих по "тем временам" болельщиков, но и для футболистов. Такое мнение высказал бывший игрок "Спартака" Егор Титов, отметив, что "бывших футболистов не бывает" и им "всегда хочется играть и двигаться".

"Мы стараемся часто встречаться, остаёмся друг с другом на связи, с кем-то меньше, а с кем-то больше. Подобные мероприятия дают нам полноценное общение между собой. Мы можем встретиться, обняться, обсудить что-то. Огромное спасибо РФС за такую возможность. Кирилл Терешин — двигатель всего этого. Слава Богу, всё получается", — сказал Титов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Он уверен, что и в регионах с большим удовольствием встретят эту идею. По мнению футболиста, подобные матчи нужно проводить в целях популяризации спорта.