Пьяный сибиряк вломился в библиотеку по сюжету из "Иронии судьбы"

В Минусинске, что на юге Красноярского края, задержали мужчину, который проник в местную библиотеку. О случившемся рассказали в пресс-службе регионального главка Росгвардии. Произошедшее нарушитель объяснил так же, как герой фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром", — якобы он перепутал учреждение со своей квартирой.

"В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой", — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал тревоги поступил правоохранителям ночью. Прибыв на место, росгвардейцы нашли взломанные входные двери. Мужчина оказался внутри помещения. В процессе разбирательства выяснилось, что ранее он был судим.

