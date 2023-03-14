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14 марта, 08:46

Песков напомнил, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

В Кремле прокомментировали информацию о возможности рассмотрения двух дел против России в Международном уголовном суде в Гааге. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, исходить следует из того, что Москва не признаёт юрисдикцию этого суда.

"Мы не признаём этот суд, мы не признаём юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", — заявил журналистам во вторник представитель Кремля.

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Ранее появилась информация о том, что в Гааге могут рассмотреть два дела против России из-за ситуации на Украине, но наша страна с 2016 года не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда — после того как присоединение Крыма было признано этим органом "оккупацией".

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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