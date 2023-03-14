Жамнову посоветовали не обращать внимания на "доброжелателей"

"Главное, чтобы он (Жамнов. — прим. Лайфа) сконцентрировался на своих функциях и не обращал внимания на "доброжелателей" совмещения. Настоящие болельщики будут его поддерживать!" — сказал Быков.

Хоккеист подчеркнул, что назначение на пост главного тренера ХК является для Жамнова серьёзным и ответственным вызовом. По словам Быкова, у него есть опыт работы и в клубе, и в сборной, но это всё равно непросто. Причём, подчеркнул спортсмен, многое ещё будет зависеть от того, какой штаб сотрудников Жамнов сформирует. И тем не менее Быков пожелал удачи и успехов новому главному тренеру "Спартака".