Жамнову посоветовали не обращать внимания на "доброжелателей"
Быков — о назначении Жамнова в "Спартак": Это серьёзный и ответственный вызов для него
Российский хоккеист Вячеслав Быков поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера ХК "Спартак". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" спортсмен посоветовал ему не обращать внимания на противников совмещения должностей.
"Главное, чтобы он (Жамнов. — прим. Лайфа) сконцентрировался на своих функциях и не обращал внимания на "доброжелателей" совмещения. Настоящие болельщики будут его поддерживать!" — сказал Быков.
Хоккеист подчеркнул, что назначение на пост главного тренера ХК является для Жамнова серьёзным и ответственным вызовом. По словам Быкова, у него есть опыт работы и в клубе, и в сборной, но это всё равно непросто. Причём, подчеркнул спортсмен, многое ещё будет зависеть от того, какой штаб сотрудников Жамнов сформирует. И тем не менее Быков пожелал удачи и успехов новому главному тренеру "Спартака".
Напомним, сегодня Алексей Жамнов стал главным тренером хоккейного клуба "Спартак". Среди преимуществ команды он назвал большое количество молодых и перспективных игроков, талант которых может стать залогом новых побед.
ТАСС / Сергей Савостьянов