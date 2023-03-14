Участники акции "Сад памяти" увековечат память героев спецоперации на Украине

В этом году в рамках акции "Сад памяти" в разных российских городах посадят деревья в честь героев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила гендиректор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко. Она обратила внимание на большое число заявок, которые приходят из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Расширяя географию проекта, "Сад памяти" в этом году расширяет и смыслы. Помимо того что мы высаживаем живые памятники героям Великой Отечественной войны, в этом году мы ещё будем высаживать аллею в поддержку героев специальной военной операции. В данной инициативе мы объединились с "Бессмертным полком", — отметила Степченко на пресс-конференции, добавив, что по всей России посадят 27 миллионов деревьев.

В этот раз акция традиционно стартует в Севастополе и Крыму 18 марта, к началу также присоединятся десять городов. В память о 80-летии Курской битвы в Курской, Белгородской и Орловской областях высадят большой геоглиф.