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Опубликовано 14 марта 2023, 17:34

Участники акции "Сад памяти" увековечат память героев спецоперации на Украине

В этом году в рамках акции "Сад памяти" в разных российских городах посадят деревья в честь героев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила гендиректор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко. Она обратила внимание на большое число заявок, которые приходят из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Расширяя географию проекта, "Сад памяти" в этом году расширяет и смыслы. Помимо того что мы высаживаем живые памятники героям Великой Отечественной войны, в этом году мы ещё будем высаживать аллею в поддержку героев специальной военной операции. В данной инициативе мы объединились с "Бессмертным полком", — отметила Степченко на пресс-конференции, добавив, что по всей России посадят 27 миллионов деревьев.

В этот раз акция традиционно стартует в Севастополе и Крыму 18 марта, к началу также присоединятся десять городов. В память о 80-летии Курской битвы в Курской, Белгородской и Орловской областях высадят большой геоглиф.

В Херсонской области полицейские почтили память бойца, погибшего в первый день СВО
В Херсонской области полицейские почтили память бойца, погибшего в первый день СВО

Ранее Лайф рассказывал о том, как акция "Сад памяти" прошла на Поклонной горе в Москве в июне 2022 года. Проект объединил свыше трёх миллионов человек.

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VK / memorialgarden

Никита Осипов
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