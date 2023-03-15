В Госдуме призвали вооружать продавцов шокерами

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал главу МВД Владимира Колокольцева разрешить вооружать продавцов ретейла электрошокерами, а также аэрозольными распылителями. По мнению парламентария, на такой шаг нужно пойти в связи с участившимися нападениями на таких работников.

"Полагаю целесообразным системно рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности продавцов, обязав владельцев продуктовых точек по запросу продавца предоставлять ему средства защиты, не требующие получения каких-либо специальных разрешений (электрошоковые, аэрозольные устройства и т.п.)", — приводит РИА "Новости" цитату из обращения Чернышова к Колокольцеву.

Депутат также напоминает, что законы гарантируют россиянам право на необходимую оборону. А пленум Верховного суда недавно уточнил: граждане могут обороняться при незаконных попытках войти в их жильё, даже если это не сопровождается насилием.

"Владельцы круглосуточных торговых точек, стараясь сэкономить, забывают о безопасности своих сотрудников, что может привести в дальнейшем к трагедии", — добавляет вице-спикер Госдумы.

По его мнению, получив электрошокеры или аэрозоли, работники круглосуточных магазинов как минимум смогут обрести уверенность в своей безопасности и, если понадобится, реализовать право на самооборону.