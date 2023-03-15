Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина

Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут свои декларации о доходах в положенный срок. Публикация этих данных сейчас необязательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы всё будем", — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в этом году опубликована декларация о доходах Владимира Путина за прошлый год.

Представителю Кремля задали уточняющий вопрос, сложилась ли там единая позиция по вопросу о публикации деклараций в нынешних условиях. Песков ответил отрицательно.

"Нет, но ещё раз повторяю, это необязательно, исходим прежде всего из этого. Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично", — сказал Песков.