Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина
Песков: Кремль исходит из того, что публикация деклараций Путина и чиновников необязательна
Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут свои декларации о доходах в положенный срок. Публикация этих данных сейчас необязательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы всё будем", — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в этом году опубликована декларация о доходах Владимира Путина за прошлый год.
Представителю Кремля задали уточняющий вопрос, сложилась ли там единая позиция по вопросу о публикации деклараций в нынешних условиях. Песков ответил отрицательно.
"Нет, но ещё раз повторяю, это необязательно, исходим прежде всего из этого. Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично", — сказал Песков.
Напомним, в прошлом году декларация о доходах президента России Владимира Путина была опубликована. Согласно ей, глава государства в 2021 году заработал 10,2 миллиона рублей. В его собственности по-прежнему были квартира и гараж, два автомобиля ГАЗ-М-21, машина "Нива" и прицеп "Скиф".
kremlin.ru