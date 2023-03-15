Что нужно и категорически нельзя делать в день Державной иконы Божией Матери 15 марта

Сегодня у православных христиан церковный праздник. 15 марта отмечается день иконы Божией Матери "Державная". Она — символ защиты России и единства русских земель. Эта покровительница стала неотъемлемой частью культуры и народной религии, олицетворением верности Богу и стремления к духовности. О чём молиться иконе Божией Матери "Державная" и что нельзя делать 15 марта. Рассказываем в материале ниже.

Державная икона Божией Матери: История

Икона "Державная" Божией Матери была найдена в подвале храма в Коломенском, ныне в черте города Москвы, 2 марта 1917 года — в день отречения государя императора Николая II от престола. Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на царском престоле, сразу стало ясно, что наименование этого образа — "Державная". Многие жители России восприняли находку как Божий знак. Царь ушёл, но как бы сама Богородица возглавила страну. Праздник Державной иконы Божией Матери отмечают 15 марта, в день её обретения (уже по новому стилю).

История возникновения иконы "Державная" Божией Матери. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

В чём помогает Державная икона Божией Матери?

Державная икона Божией Матери считается символом верности Богу и стремления к духовности. Многие обращаются к святой покровительнице с просьбами о помощи и защите, полагаясь на её благодать и милосердие. Самые популярные молитвы Державной иконе Божией Матери содержат прошения о следующем: Исцеление от физических и душевных болезней.

Восстановление здоровья после травм, операций и тяжёлых зависимостей.

Прекращение войн и восстановление мира.

Обретение материального благополучия и хорошей работы.

Защита от недругов и завистников.

Замужество и обретение счастья в супружестве.

Рождение, здоровье и благополучие детей.

В чём помогает икона Божией Матери? Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Чья покровительница икона Божией Матери, именуемая Державной?

С тех пор как икона явилась русскому народу, она сразу стала нашей покровительницей. Находится она в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, на территории современной Москвы.

Несмотря на гонения и утерю веры в Бога, икона "Державная" Божией Матери продолжает оставаться покровительницей россиян. Многие по-прежнему обращаются к святой с просьбами о помощи и наставлении, полагаясь на её благодать и милосердие.

От чего защищает Державная икона Божией Матери?

Икона "Державная" Божией Матери — символ защиты России и единства русских земель от любых негативных воздействий. Она также является символом верности Богу и стремления к духовности.

От чего защищает Державная икона Божией Матери? Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Что нельзя делать 15 марта — в день иконы Божией Матери "Державная"?