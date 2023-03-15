Что нужно и категорически нельзя делать в день Державной иконы Божией Матери 15 марта
Объясняем, что это за день Державной иконы Божией Матери, который мы отмечаем 15 марта, о чём молиться и что делать категорически нельзя.
Женщина прикладывается к иконе Божией Матери "Державная" во время литургии в храме-памятнике на Крови. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Сегодня у православных христиан церковный праздник. 15 марта отмечается день иконы Божией Матери "Державная". Она — символ защиты России и единства русских земель. Эта покровительница стала неотъемлемой частью культуры и народной религии, олицетворением верности Богу и стремления к духовности. О чём молиться иконе Божией Матери "Державная" и что нельзя делать 15 марта. Рассказываем в материале ниже.
Державная икона Божией Матери: История
Икона "Державная" Божией Матери была найдена в подвале храма в Коломенском, ныне в черте города Москвы, 2 марта 1917 года — в день отречения государя императора Николая II от престола. Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на царском престоле, сразу стало ясно, что наименование этого образа — "Державная". Многие жители России восприняли находку как Божий знак. Царь ушёл, но как бы сама Богородица возглавила страну. Праздник Державной иконы Божией Матери отмечают 15 марта, в день её обретения (уже по новому стилю).
История возникновения иконы "Державная" Божией Матери. Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
В чём помогает Державная икона Божией Матери?
Державная икона Божией Матери считается символом верности Богу и стремления к духовности. Многие обращаются к святой покровительнице с просьбами о помощи и защите, полагаясь на её благодать и милосердие.
Самые популярные молитвы Державной иконе Божией Матери содержат прошения о следующем:
- Исцеление от физических и душевных болезней.
- Восстановление здоровья после травм, операций и тяжёлых зависимостей.
- Прекращение войн и восстановление мира.
- Обретение материального благополучия и хорошей работы.
- Защита от недругов и завистников.
- Замужество и обретение счастья в супружестве.
- Рождение, здоровье и благополучие детей.
В чём помогает икона Божией Матери? Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Чья покровительница икона Божией Матери, именуемая Державной?
С тех пор как икона явилась русскому народу, она сразу стала нашей покровительницей. Находится она в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, на территории современной Москвы.
Несмотря на гонения и утерю веры в Бога, икона "Державная" Божией Матери продолжает оставаться покровительницей россиян. Многие по-прежнему обращаются к святой с просьбами о помощи и наставлении, полагаясь на её благодать и милосердие.
От чего защищает Державная икона Божией Матери?
Икона "Державная" Божией Матери — символ защиты России и единства русских земель от любых негативных воздействий. Она также является символом верности Богу и стремления к духовности.
От чего защищает Державная икона Божией Матери? Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
Что нельзя делать 15 марта — в день иконы Божией Матери "Державная"?
Даже в церковные праздники есть определённые наставления на день. Чтобы провести 15 марта спокойно и не обрести негативных последствий, не разгневать покровительницу, вот небольшой список того, что делать сегодня не рекомендуется:
- Нельзя быть на ветру долго. Большой шанс заболеть.
- Нельзя поднимать на улице деньги. Можно разориться. Если всё-таки подняли, их надо отдать нуждающимся.
- Беременным нельзя обнимать чужих детей. Ребёнок родится беспокойный.
- Нельзя штопать носки и пришивать пуговицы. Так можно "зашить" себе хорошую дорогу и "пришить" неурядицы. Вообще, не стоит заниматься никаким шитьём, вязанием и другим рукоделием.
- Нельзя покупать одежду. Она быстро придёт в негодность.