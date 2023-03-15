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15 марта, 06:49

В Китае заявили о намерении даже в сложной ситуации создавать условия для бизнеса России

Пекин намерен даже в условиях сложной мировой ситуации создавать благоприятные условия для компаний России и других стран. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй в беседе с ТАСС.

"Китай будет развиваться, следуя по пути открытости. В ходе этого процесса мы будем на взаимовыгодной основе создавать новые благоприятные возможности для развития всех стран", — сказал он, отвечая на вопрос о том, способен ли Пекин при крайне нестабильной международной конъюнктуре обеспечить оптимальные условия на своём рынке для иностранных компаний.

По словам представителя, у рынка КНР огромный потенциал. А ещё, отметил Фу Линхуэй, перед Китаем стоит задача сделать структурные изменения в сфере предложения для повышения качества экономического развития. Страна уже добилась глубокой интеграции в глобальную экономику и продолжит стимулировать развитие свободной торговли, добавил он.

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Ранее сообщалось, что сегодня Китай впервые после начала пандемии полностью открыл границы. Так, с 15 марта страна возобновила выдачу виз иностранцам.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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