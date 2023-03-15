В Китае заявили о намерении даже в сложной ситуации создавать условия для бизнеса России

Пекин намерен даже в условиях сложной мировой ситуации создавать благоприятные условия для компаний России и других стран. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй в беседе с ТАСС.

"Китай будет развиваться, следуя по пути открытости. В ходе этого процесса мы будем на взаимовыгодной основе создавать новые благоприятные возможности для развития всех стран", — сказал он, отвечая на вопрос о том, способен ли Пекин при крайне нестабильной международной конъюнктуре обеспечить оптимальные условия на своём рынке для иностранных компаний.

По словам представителя, у рынка КНР огромный потенциал. А ещё, отметил Фу Линхуэй, перед Китаем стоит задача сделать структурные изменения в сфере предложения для повышения качества экономического развития. Страна уже добилась глубокой интеграции в глобальную экономику и продолжит стимулировать развитие свободной торговли, добавил он.