В Европе ожидается банковский кризис: Что надо учесть вкладчикам и инвесторам В Европе акционеры и инвесторы начинают терять деньги после череды банкротств американских банков. Фондовые рынки ЕС обвалились. Что это значит для вкладчиков и инвесторов, в том числе и российских? 15 марта, 09:23 Обложка © Shutterstock

Немецкие издания бьют тревогу. Крах трёх крупных банков в США (Silicon Valley Bank, Signature bank и Silvergate Bank) привёл к обвалу на фондовых рынках Евросоюза. При этом и в Европе, и в США система страхования вкладов на продолжительный кризис не рассчитана, а риск его высок. Такой вывод делают журналисты ведущих немецких СМИ.

Опасения банковского кризиса в ЕС имеют под собой основания. Например, в Германии акции Commerzbank проседали в высшей точке более чем на 16%.

— Европейские индексы и акции немецких банков отреагировали снижением на закрытие трёх крупных банков в США. Банки сотрудничают друг с другом, поэтому при серьёзных проблемах страдает вся отрасль. Если падают азиатские индексы, то эстафетная палочка переходит в руки европейских участников. Если реакция была на события мирового масштаба, то и американские индексы могут упасть вслед за Европой, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что после обнародования плана помощи ФРС США ажиотаж на европейском и американском фондовых рынках спал. Депозиты клиентов застрахованы в Европе и США. Кто боится усиления банковского кризиса, тот снимает деньги с депозитов.

Эксперт отметил, что россиян проблемы зарубежных банков не затронут. Также гражданам не стоит волноваться за свои деньги в российских банках. Действующий лимит страхового возмещения в обычных случаях составляет 1,4 миллиона рублей. Незащищёнными остаются ИП и юридические лица.

Другая ситуация у россиян, которые переехали или хотят переехать жить за границу. В первую очередь — в страны Евросоюза. У них могут возникнуть сложности.

— Проживающие в недружественных странах россияне по умолчанию находятся в зоне риска. Помимо усложнённого комплаенса они также под высоким риском остаться без средств, — отметил Владислав Антонов.

Однозначного ответа на вопрос, к каким последствиям в мире приведёт закрытие американских банков, пока нет. Тем не менее есть несколько базовых сценариев. В любом случае — пока ФРС оперативно отреагировала на признаки кризиса финансового и банковского сектора. Несмотря на то что пришлось реагировать в течение выходных.

Люди выстраиваются в очередь перед закрытой штаб-квартирой Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта 2023 года в Санта-Кларе, Калифорния. Фото © Getty Images / Justin Sullivan

— Одним из возможных решений станет более плавная и растянутая во времени траектория повышения ставки. Для инвесторов это значит, что рынок вполне способен продолжить рост через ротацию в секторах. Так, второе дыхание могут обрести "акции роста" со стабильным денежным потоком. Более плавное повышение ставок (вероятно её повышение лишь на 25 б.п. сегодня) снизит ожидаемую стоимость заёмного финансирования и улучшит перспективные оценки компаний, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

В то же время, по его словам, волатильность продолжит присутствовать в финансовом и технологическом секторах. Особенно так или иначе связанных с блокчейном и венчурными проектами. Под ударом из-за потенциального увеличения сроков приведения инфляции к целевым значениям в США и ЕС может оказаться потребительский сектор.

Авторы Нина Важдаева