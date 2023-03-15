Социолог рассказала, как брак влияет на продолжительность жизни российского мужчины

Институт брака в РФ разрушает здоровье представителей сильного пола. Анализ статистики показывает, что неженатые мужчины живут дольше тех, кто в браке. Об этом в беседе с News.ru заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. По её словам, русские женщины воспринимают мужчин не как равных партнёров, а как расходный материал, из которого надо по максимуму "выжать все блага", а затем найти другого.

"И очень мало мужчин находят в себе силы противостоять этой агрессивной общественной морали. В большинстве они уходят в алкоголизм и другие саморазрушающие паттерны поведения", — отметила Кочкина.

По словам эксперта, мужчинам в РФ с детства внушают, что они "всем должны", — родителям, Родине, семье и жене. Таким образом, они попадают в негативную социальную матрицу, противоречащую биологическому инстинкту самосохранения.