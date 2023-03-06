Отсутствие жены оказалось главным фактором плохой выживаемости мужчин от 55 до 70
Специалист Минздрава Драпкина: Мужчины 55–70 лет хуже женщин переносят отсутствие брака
Мужчины в возрасте от 55 до 70 лет выживают хуже женщин по причине отсутствия брака. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"У мужчин начиная с 55 лет и практически до 70 лет самым значимым фактором риска, который ассоциируются с худшей выживаемостью, является даже не гипертония, а отсутствие брака, отсутствие жены, женщины, которая в это время о нём заботится", — сказала медик на Первом Кыргызско-российском женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего".
По словам Драпкиной, социальные факторы у женщин работают в более пожилом возрасте — начиная с 75 лет. И на первый план выходит отсутствие детей.
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