Отсутствие жены оказалось главным фактором плохой выживаемости мужчин от 55 до 70

Мужчины в возрасте от 55 до 70 лет выживают хуже женщин по причине отсутствия брака. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"У мужчин начиная с 55 лет и практически до 70 лет самым значимым фактором риска, который ассоциируются с худшей выживаемостью, является даже не гипертония, а отсутствие брака, отсутствие жены, женщины, которая в это время о нём заботится", — сказала медик на Первом Кыргызско-российском женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего".

По словам Драпкиной, социальные факторы у женщин работают в более пожилом возрасте — начиная с 75 лет. И на первый план выходит отсутствие детей.