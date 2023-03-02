Минимализм и практичность: Какие предметы интерьера выдадут закоренелого холостяка

Свободная планировка, минимум мебели и предметы с отсылками к хобби — всё это указывает на то, что, скорее всего, вы оказались в квартире холостяка. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава.

"Когда речь заходит о квартире холостяка, то сразу всплывает ассоциация со словом свобода. <...> В их жилище, как правило, много свободного места, потому что вместо книжных громоздких шкафов — открытые подвесные полки, а вместо гардеробных — компактные системы хранения", — отметила специалист.

Кухонный гарнитур холостяки, как правило, заказывают небольшого размера, где предусмотрено только самое необходимое, чтобы всегда было чем быстренько перекусить. По словам нашей собеседницы, некоторые одинокие мужчины иногда и вовсе не организуют обеденной зоны со столом, так как им достаточно барной стойки. Она же может служить и рабочим местом, но только в том случае, если холостяк не увлекается компьютерными играми. Чаще всего геймеры не могут обойтись без оборудованной зоны для хобби.

Дизайнер интерьеров Павел Осипов также отмечает, что зачастую холостяки — это люди, увлечённые чем-то ввиду более свободного графика жизни. Именно поэтому в их интерьерах можно найти отсылки к увлечениям. К примеру, спортсмены постараются разместить на виду изображения, кубки, путешественники — трофеи из поездок по стране и миру. При выборе материалов, как указал эксперт, одинокие мужчины обращают внимание на их надёжность, функциональность и технологичность. Поэтому нередко в квартирах холостяков появляются функции "умного дома", хорошая акустическая система и прочие современные устройства. Ещё одним важным отличием интерьеров таких мужчин, по мнению дизайнера, является главенство собственного комфорта.

"Эти люди подходят очень скрупулёзно к размещению мебели, доступности предметов повседневного обихода. Холостяк вряд ли захочет вставать с дивана, чтобы поставить телефон на зарядку, и уж наверняка предусмотрит стационарный бар для любимых напитков. Поэтому такие люди стремятся на этапе дизайн-проекта предусмотреть все детали, проецируя их на свой стиль жизни и отдыха. Каждая деталь в квартире холостяка будет в первую очередь функциональной, нежели декоративной", — резюмировал наш собеседник.