Архитектор назвал лучшее напольное покрытие для детской комнаты

Пол в детской комнате должен быть не только практичным, но и эстетически привлекательным и безопасным, поэтому требования к напольному покрытию должны быть серьёзные. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал дизайнер и архитектор Александр Осипов.

"Важно учитывать, что в этом помещении будет большая нагрузка на пол из-за активных игр. Ламинат может не выдержать такого воздействия, а ковролин является отличным "накопителем" пыли — одной из главных причин аллергии", — отметил эксперт.

В связи с этим специалист советует обратить внимание на паркет или экологичный мармолеум. По его словам, также не стоит захламлять комнату чада креслом, которое будет только занимать чересчур много пространства. Исключение составляет современный аналог в виде мешка, на котором ребёнок с удовольствием будет отдыхать.