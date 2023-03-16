"Царь-бомба была игрушкой": Российские "Посейдоны" вызвали панику в Британии

Британские эксперты забили тревогу в связи с решением президента России Владимира Путина оснастить ВМФ страны ядерными торпедами "Посейдон". Как пишет Daily Mail, если удар такими будет нанесён по Соединённому Королевству, эффект будет разрушительным.

По мнению западных аналитиков, установка может обладать зарядом вдвое более мощным, чем испытанная Советским Союзом на Новой Земле "Царь-бомба" в 1961 году. Они опасаются, что если Россия запустит "Посейдон" с "подлодки Судного дня" и тот взорвётся в устье Темзы, приливная волна разрушит Лондон.

"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", — полагает профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.

По мнению эксперта из Королевского колледжа Рода Торнтона, такой беспилотник может разрушить любые мегаполисы, находящиеся рядом с местом взрыва, включая Лондон и Нью-Йорк. В свою очередь директор по безопасности в компании RAND Europe Джеймс Блэк напомниил, что "Посейдон" благодаря атомной силовой установке может плыть незамеченным очень долго, что вносит неопределённость в планирование обороны стран НАТО.