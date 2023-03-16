В Кремле раскрыли, какие темы Путин обсудит сегодня с крупным бизнесом

В рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин планирует обсудить с представителями крупного бизнеса темы либерализации уголовного законодательства и перевода компаний в юрисдикцию РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Различные темы. И перевод компаний в российскую юрисдикцию, и предложения по либерализации уголовного законодательства", — отметил представитель Кремля.

Также, по его словам, в закрытом режиме президент встретится с бюро РСПП. Там, как предполагается, будут обсуждаться наиболее острые темы.