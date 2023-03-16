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16 марта, 09:35

В Кремле раскрыли, какие темы Путин обсудит сегодня с крупным бизнесом

Песков: Путин обсудит с РСПП либерализацию УК и перевод фирм в российскую юрисдикцию

В рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин планирует обсудить с представителями крупного бизнеса темы либерализации уголовного законодательства и перевода компаний в юрисдикцию РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Различные темы. И перевод компаний в российскую юрисдикцию, и предложения по либерализации уголовного законодательства", — отметил представитель Кремля.

Также, по его словам, в закрытом режиме президент встретится с бюро РСПП. Там, как предполагается, будут обсуждаться наиболее острые темы.

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Напомним, сегодня, 16 марта, Владимир Путин примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, также состоится его отдельная встреча с членами бюро РСПП. В этом году главными темами съезда станут импортозамещение и развитие промышленности в условиях санкций, технологический суверенитет РФ, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и господдержка бизнеса.

Александр Юнашев
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