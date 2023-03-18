Реальная загадка: На Марсе нашли чёрные пятна неизвестного происхождения По данным наблюдений, эти не очень понятные структуры медленно передвигаются по поверхности Красной планеты. 17 марта, 23:40 (Слева направо) Планета Марс; загадочные структуры на Марсе. Обложка © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Объекты заснял с почти 300-километровой высоты космический аппарат NASA, который ещё с 2006 года летает по орбите вокруг Марса, — Mars Reconnaissance Orbiter. Место съёмки — дно сравнительно небольшого кратера в северном полушарии Красной планеты по левую сторону от равнины Утопия.

Загадочные структуры на дне марсианского кратера. Фото © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Там неподалёку есть ещё один похожий кратер, только побольше, диаметром 64 километра, он называется кратер Ренодо (Renaudot). Так вот, в нём тоже доводилось замечать нечто подобное. К примеру, если внимательно присмотреться вот к этому снимку, то в верхней части можно увидеть целую россыпь чернеющих горошин.

Марсианский кратер Ренодо. Фото © Университет штата Аризона

А вот эти самые горошины крупным планом. Это фото 2019 года. То есть такое наблюдают уже не первый год.

Участок дна марсианского кратера Ренодо. Фото © NASA / JPL / University of Arizona

По словам учёных, в целом всё свидетельствует о том, что это песчаные дюны, но вот их внешний вид, а именно практически идеально круглая форма, — предмет острого неудовлетворённого любопытства. Неясно, каким образом они могли такими получиться. Во всяком случае, Университет Аризоны (который, собственно, руководит фотосъёмкой с этой околомарсианской станции) на этот вопрос никакого ответа не предлагает.

В то же время обращает на себя внимание то, что эти круглые дюны всё-таки не совсем симметричны, вроде муравейников, и их тоже можно использовать как компас. Только у муравейника на юг смотрит более пологий склон, а с этими "лепёшками" всё наоборот: с южной стороны склоны крутые. Учёные говорят, это потому, что ветер чаще всего дует с севера и, таким образом, сносит песок к югу. Впрочем, ветры там, как и везде на Марсе, меняют направление.

За долгие годы космических исследований и дотошного рассматривания марсианского ландшафта планетологи видели самые разнообразные инопланетные барханы. Допустим, такие. По словам учёных, они состоят из более мелкого песка, чем в окружающем пространстве. Значит, ветер постепенно собрал эти лёгкие песчинки вот в такие холмы неправильной формы. То есть это выглядит как-то более понятно.

Песчаная дюна на дне марсианского кратера Лиот. Фото © NASA / JPL / University of Arizona

И ещё по поводу марсианских песчаных дюн замечено, что они понемногу перемещаются по направлению от экватора к полюсам со скоростью примерно метр за марсианский год (это два земных года). Значит, в северном полушарии они должны сдвигаться наверх, к северу. Интересно получается: ведь, как уже упомянуто, судя по склонам загадочных круглых дюн, ветер в этом месте в основном дует вниз, на юг, то есть к экватору.

Стоит отметить, что на самом деле в смысле цвета все эти дюны не совсем такие, как на снимках: в реальности всё это более или менее рыжее. Как объясняет астрофизик Владимир Сурдин, фотографии марсианских ландшафтов часто обрабатывают и подают в искусственных цветах, чтобы подчеркнуть контраст каких-то любопытных структур на общем фоне.

Учёный, кстати, рассказал, что помимо всего прочего на Марсе разглядели удивительные сферические объекты — и в такой искусственной цветопередаче они похожи на ягоды черники. По его словам, геологи не могут однозначно ответить, что это. Подобные сферы находили и на Луне. По одной из версий, они могли образоваться при микровзрывах на поверхности во время падения метеоритов.

Авторы Адель Романенкова