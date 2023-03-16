Президент Южной Осетии пригласил Путина на празднование дня независимости республики

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Главы государств обсудили сотрудничество в экономике и военной сфере.

"Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер", — сказал коллеге Путин.

Российский лидер отметил рост товарооборота между странами за прошлый год на 12%. Он также напомнил, что на территории республики расквартирована российская военная база. По его словам, по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами. Путин заметил, что наверняка есть и какие-то вопросы, которые нужно обсудить. Гаглоев первым делом пригласил президента РФ на празднование дня независимости республики.

"В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия, и, пользуясь возможностью, я приглашаю Вас в Южную Осетию в качестве самого почётного гостя, и Вы на месте увидите тёплое, родное, благодарное отношение народа Южной Осетии к Вам", — сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что в самые тяжёлые времена для республики Российская Федерация всегда была рядом и сейчас осетинские воины вместе со своими российскими братьями отстаивают общую историю и ценности. По его словам, все они направляются на СВО с уверенностью в победе, потому что понимают, что сражаются за правду и историческую справедливость.