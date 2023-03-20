Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Си Цзиньпин написал статью о сотрудничестве с Россией

Путин заявил о готовности России к диалогу по Украине

На парламентских выборах в Казахстане, предварительно, лидирует "Аманат"

Эрдоган: Турция быстро продвигается к тому, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

MaкSим извинилась за сорванный концерт в Сочи и рассказала, что произошло на самом деле

Российские войска поразили два ангара ВСУ с техникой и вооружением под Херсоном

Песков анонсировал визиты Путина в регионы в РФ в ближайшие недели

Кабмин одобрил законопроект о приравнивании переживших осаду Сталинграда к ветеранам ВОВ

Защитник "Спартака" Джикия выбыл на три недели и не сыграет за сборную России

Тайна вечной мерзлоты: Учёные вскрыли найденную в Сибири древнюю медведицу и увидели то, чего не ожидали

Впервые в истории останки этих животных нашли столь хорошо сохранившимися — до сих пор учёные видели только их кости.

19 марта, 23:40
<p> Фото © <a href="https://www.livescience.com/prehistoric-mummified-bear-discovered-in-siberian-permafrost-isnt-what-we-thought" target="_blank" rel="noopener noreferrer">livescience.com</a> / Северо-Восточный федеральный университет</p>

 Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Удивительную мумию нашли на Большом Ляховском острове, это территория Якутии, там, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, есть целый архипелаг — Новосибирские острова. Большой Ляховский находится километрах в 50 от материка. Он необитаем, то есть люди там не живут, но поскольку там водятся северные олени, то местные оленеводы туда наведываются регулярно. И на зимнюю рыбалку туда любят выезжать.

Место это знаменито изобилием бивней и прочих останков мамонтов. К примеру, в 2003 году на острове нашли ляховского мамонтёнка ("Сашу"). Кстати, сам остров в XVIII веке открыл эвен-охотник по имени Этерикан и он же первым нашёл там целые залежи бивней. В честь него называется протекающая на острове река (Большой Этерикан) и отделяющий остров от материка пролив. А теперь именем первооткрывателя острова величают ещё и вот этого зверя.

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © siberiantimes.com / Северо-Восточный федеральный университет

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © siberiantimes.com / Северо-Восточный федеральный университет

Его останки оленеводы заметили в мерзлотной земле ещё в начале осени 2020 года. Когда их извлекли полностью, стало ясно, что это медведь. Так и назвали: этериканский медведь.

Это было само по себе чудо: до сих пор учёным доставались только кости древних медведей, а тут целое великолепно сохранившееся тело со всеми мягкими тканями и внутренними органами. Даже шерсть и подшёрсток прослеживаются. И по ним учёные определили, что в момент смерти животного была либо ранняя весна, либо поздняя осень.

Но самое интересное, что после внешнего осмотра тела учёные решили, что это вымерший доисторический вид — пещерный медведь. Эти звери были на добрую треть крупнее современных бурых (до 3,5 метра), у них был более крутой лоб и не было некоторых передних зубов, которые есть у бурых. Пещерными их назвали, потому что кости их в изобилии находят в пещерах. По всей видимости, они там зимовали. В Румынии в одной пещере нашли целых 140 медвежьих скелетов, поэтому она теперь и известна как "Медвежья".

По мнению исследователей, внешне этот медведь очень похож на пещерного. Подозревали, что этим останкам десятки тысяч лет: последние пещерные медведи вымерли 15 тысяч лет назад. Правда, этот экземпляр "ростом" всего 1 метр 55 сантиметров, но это потому, что зверь погиб молодым: как установили учёные, ему было от силы 2–3 года. Вернее, ей — это оказалась медведица. Вес тела 78 килограмм, а при жизни, как подозревают, было больше 80.

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Когда учёные Северо-Восточного федерального университета вскрыли медведицу в Якутске, они составили примерную картину её жизненного пути. Она в основном ела растения, но в желудке сохранились перья, значит, ловила птиц. В таком молодом возрасте она умерла, похоже, от того, что ей перебило спину: наблюдается тяжёлая травма позвоночника, первый поясничный позвонок полностью отделён от второго.

Но больше всего учёные удивились, когда провели генетический анализ останков и обнаружили, что это вовсе не пещерный медведь. Геном медведицы оказался идентичен ДНК современных бурых медведей Якутии и Чукотки. А радиоуглеродный анализ возраста останков показал, что им около 3460 лет. То есть они оказались раз в десять "моложе", чем думали учёные.

Напомним, что такое радиоуглеродное датирование: в нашей атмосфере из-за постоянного космического излучения всё время образуется какое-то небольшое количество радиоактивных изотопов углерода (углерода-14). И пока животное (или, допустим, египетский фараон) живёт, то вместе с пищей этот радиоактивный углерод поглощает. Когда умирает, поступление углерода-14 прекращается, а накопившиеся изотопы со временем распадаются. Соответственно, грубо говоря, чем их меньше, тем останки старше.

Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Исследователи задавались вопросом, как бурая медведица эпохи плейстоцена вообще оказалась на острове. Были мнения, что перебралась с материка по льду или даже преодолела 50 километров вплавь. А могла и просто прийти пешком: в древние времена Большой Ляховский ещё был соединён с большой землёй, пролив между ними появился по геологическим меркам недавно.

Тайна под ногами: В США откопали нечто странное, чему нет объяснения

Тайна под ногами: В США откопали нечто странное, чему нет объяснения

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!