Тайна вечной мерзлоты: Учёные вскрыли найденную в Сибири древнюю медведицу и увидели то, чего не ожидали Впервые в истории останки этих животных нашли столь хорошо сохранившимися — до сих пор учёные видели только их кости. 19 марта, 23:40 Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Удивительную мумию нашли на Большом Ляховском острове, это территория Якутии, там, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, есть целый архипелаг — Новосибирские острова. Большой Ляховский находится километрах в 50 от материка. Он необитаем, то есть люди там не живут, но поскольку там водятся северные олени, то местные оленеводы туда наведываются регулярно. И на зимнюю рыбалку туда любят выезжать.

Место это знаменито изобилием бивней и прочих останков мамонтов. К примеру, в 2003 году на острове нашли ляховского мамонтёнка ("Сашу"). Кстати, сам остров в XVIII веке открыл эвен-охотник по имени Этерикан и он же первым нашёл там целые залежи бивней. В честь него называется протекающая на острове река (Большой Этерикан) и отделяющий остров от материка пролив. А теперь именем первооткрывателя острова величают ещё и вот этого зверя.

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © siberiantimes.com / Северо-Восточный федеральный университет

Его останки оленеводы заметили в мерзлотной земле ещё в начале осени 2020 года. Когда их извлекли полностью, стало ясно, что это медведь. Так и назвали: этериканский медведь.

Это было само по себе чудо: до сих пор учёным доставались только кости древних медведей, а тут целое великолепно сохранившееся тело со всеми мягкими тканями и внутренними органами. Даже шерсть и подшёрсток прослеживаются. И по ним учёные определили, что в момент смерти животного была либо ранняя весна, либо поздняя осень.

Но самое интересное, что после внешнего осмотра тела учёные решили, что это вымерший доисторический вид — пещерный медведь. Эти звери были на добрую треть крупнее современных бурых (до 3,5 метра), у них был более крутой лоб и не было некоторых передних зубов, которые есть у бурых. Пещерными их назвали, потому что кости их в изобилии находят в пещерах. По всей видимости, они там зимовали. В Румынии в одной пещере нашли целых 140 медвежьих скелетов, поэтому она теперь и известна как "Медвежья".

По мнению исследователей, внешне этот медведь очень похож на пещерного. Подозревали, что этим останкам десятки тысяч лет: последние пещерные медведи вымерли 15 тысяч лет назад. Правда, этот экземпляр "ростом" всего 1 метр 55 сантиметров, но это потому, что зверь погиб молодым: как установили учёные, ему было от силы 2–3 года. Вернее, ей — это оказалась медведица. Вес тела 78 килограмм, а при жизни, как подозревают, было больше 80.

Найденная на Большом Ляховском острове мумия доисторического медведя. Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Когда учёные Северо-Восточного федерального университета вскрыли медведицу в Якутске, они составили примерную картину её жизненного пути. Она в основном ела растения, но в желудке сохранились перья, значит, ловила птиц. В таком молодом возрасте она умерла, похоже, от того, что ей перебило спину: наблюдается тяжёлая травма позвоночника, первый поясничный позвонок полностью отделён от второго.

Но больше всего учёные удивились, когда провели генетический анализ останков и обнаружили, что это вовсе не пещерный медведь. Геном медведицы оказался идентичен ДНК современных бурых медведей Якутии и Чукотки. А радиоуглеродный анализ возраста останков показал, что им около 3460 лет. То есть они оказались раз в десять "моложе", чем думали учёные.

Напомним, что такое радиоуглеродное датирование: в нашей атмосфере из-за постоянного космического излучения всё время образуется какое-то небольшое количество радиоактивных изотопов углерода (углерода-14). И пока животное (или, допустим, египетский фараон) живёт, то вместе с пищей этот радиоактивный углерод поглощает. Когда умирает, поступление углерода-14 прекращается, а накопившиеся изотопы со временем распадаются. Соответственно, грубо говоря, чем их меньше, тем останки старше.

Фото © livescience.com / Северо-Восточный федеральный университет

Исследователи задавались вопросом, как бурая медведица эпохи плейстоцена вообще оказалась на острове. Были мнения, что перебралась с материка по льду или даже преодолела 50 километров вплавь. А могла и просто прийти пешком: в древние времена Большой Ляховский ещё был соединён с большой землёй, пролив между ними появился по геологическим меркам недавно.

Авторы Адель Романенкова