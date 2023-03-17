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17 марта, 16:09

Начальника главка МЧС Москвы освободили от должности после инфаркта на пожаре

Начальник главка МЧС Москвы Желтов, переживший инфаркт на пожаре, освобождён от должности

<p>Начальник главка МЧС Москвы Сергей Желтов. Фото © vk.com /<a href="https://vk.com/albums-42334351?z=photo-42334351_457262231/photos-42334351" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МЧС Москвы</a></p>

Начальник главка МЧС Москвы Сергей Желтов. Фото © vk.com / МЧС Москвы

Начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор Сергей Желтов, который летом попал в больницу с обширным инфарктом с места пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", освобождён от занимаемой должности.

"Желтов Сергей Алексеевич освобождён от занимаемой должности и 7 марта 2023 года зачислен в распоряжение Главного управления МЧС России по городу Москве", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Напомним, у начальника ГУ МЧС России по Москве Сергея Желтова произошёл инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром 3 июня 2022 года. Его срочно доставили в больницу и прооперировали. Состояние главного пожарного Москвы удалось стабилизовать.

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Андрей Бражников
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