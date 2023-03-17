Начальника главка МЧС Москвы освободили от должности после инфаркта на пожаре
Начальник главка МЧС Москвы Желтов, переживший инфаркт на пожаре, освобождён от должности
Начальник главка МЧС Москвы Сергей Желтов. Фото © vk.com / МЧС Москвы
Начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор Сергей Желтов, который летом попал в больницу с обширным инфарктом с места пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", освобождён от занимаемой должности.
"Желтов Сергей Алексеевич освобождён от занимаемой должности и 7 марта 2023 года зачислен в распоряжение Главного управления МЧС России по городу Москве", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.
Напомним, у начальника ГУ МЧС России по Москве Сергея Желтова произошёл инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром 3 июня 2022 года. Его срочно доставили в больницу и прооперировали. Состояние главного пожарного Москвы удалось стабилизовать.