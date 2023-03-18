Талибы запретили выращивать марихуану на всей территории Афганистана

Находящиеся у власти в Афганистане талибы* запретили выращивать марихуану на всей территории страны. Об этом говорится в указе верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отсутствие международного признания властей "Талибана" в Афганистане не является препятствием для развития полноценного диалога с Кабулом. Он подчеркнул, что формирование инклюзивного правительства — это обязательство, о чём заявляли талибы при взятии власти в стране.