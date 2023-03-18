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18 марта, 19:27

Талибы запретили выращивать марихуану на всей территории Афганистана

Находящиеся у власти в Афганистане талибы* запретили выращивать марихуану на всей территории страны. Об этом говорится в указе верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады.

Запрет распространяется на всех граждан страны. Судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата.

Дипломат Кабулов намерен обсудить с талибами запрет женского образования

Дипломат Кабулов намерен обсудить с талибами запрет женского образования

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отсутствие международного признания властей "Талибана" в Афганистане не является препятствием для развития полноценного диалога с Кабулом. Он подчеркнул, что формирование инклюзивного правительства — это обязательство, о чём заявляли талибы при взятии власти в стране.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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