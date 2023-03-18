Талибы запретили выращивать марихуану на всей территории Афганистана
Находящиеся у власти в Афганистане талибы* запретили выращивать марихуану на всей территории страны. Об этом говорится в указе верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады.
Запрет распространяется на всех граждан страны. Судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отсутствие международного признания властей "Талибана" в Афганистане не является препятствием для развития полноценного диалога с Кабулом. Он подчеркнул, что формирование инклюзивного правительства — это обязательство, о чём заявляли талибы при взятии власти в стране.
* Деятельность организации запрещена ООН.
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