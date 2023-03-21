Последователи Цапка: Что известно о банде из Кикнура, забившей военного Жители Кировской области шокированы трагедией в посёлке Кикнур: там местная братва жестоко расправилась с парнем, приехавшим в отпуск из зоны СВО. В посёлке боятся, что дело спустят на тормозах. 20 марта, 23:40 Убитый Даниил Разумов. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / Данил Разумов

Последний отпуск

На карте России посёлок Кикнур смотрится как маленькая, ничем не примечательная точка, потерявшаяся где-то между Кировом и Нижним Новгородом. Здесь живёт всего четыре с небольшим тысячи человек. Это в семь раз меньше, чем в печально известной станице Кущёвской. Однако вскоре Кикнур может затмить её криминальную славу.

В марте здесь убили 25-летнего парня — военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны СВО. По словам жителей, Даниила Разумова сначала жестоко избили шестеро пьяных отморозков, а затем привязали его тело к машине и на большой скорости возили по посёлку.

Местные говорят, что у парня в нескольких местах тело стёрлось до костей, оказалась пробита голова. В таком состоянии бандиты якобы привезли его к местной больнице и бросили у входа. Разумова сразу отправили в реанимацию, однако спустя пару дней он скончался, не приходя в сознание.

Убитый Даниил Разумов. Фото © VK / Данил Разумов

Компания с историей

Местные силовики пока считают, что Разумов погиб во время пьяной драки. Региональное подразделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по 4-й — наиболее тяжкой — части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть). Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое предполагаемых участников уже находятся под стражей в СИ3О Кирова, двое под домашним арестом, ещё с двоих взято обязательство о явке, они пока проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

По некоторым данным, речь идёт о жителях Кикнурского района Игоре Акишине, его брате Станиславе, а также Данииле Кузнецове, Юрии Афанасьеве, Константине Коробейникове и Александре Королёве.

Однако жители Кикнура боятся, что отморозки вновь окажутся на свободе. Люди уверены, что в посёлке завелась настоящая банда с главарями и боевиками. А количество участников гораздо больше указанной шестёрки.

После задержания Игоря Акишина, по словам кикнурчан, его супруга Алёна Латышева собирает подписи в защиту мужа, а остальные его многочисленные родственники и друзья запугивают расправой родственников Разумова и других пострадавших от действий банды селян.

Местные жители рассказали Лайфу, что год назад одного молодого парня члены ОПГ якобы довели до самоубийства. Его жестоко избили после нападения на местного прокурора. Возможно, он не захотел брать вину на себя. Над ним не просто издевались, а якобы даже изнасиловали. После этого он свёл счёты с жизнью. За этот инцидент, как считают местные, никто так и не ответил.

Под фотографиями возможных участников расправы над Даниилом Разумовым анонимные пользователи оставляют недвусмысленные комментарии. Фото © OK.ru / Станислав Акиньшин

— Эта ОПГ несколько лет держала людей в страхе и ужасе. Они могли в любое время дня и ночи прийти в абсолютно любой дом и на глазах у детей избить отца или мать, требовали огромные суммы за то, что не будут ходить и избивать людей, — рассказала Лайфу местная жительница Татьяна.

Ещё одному жителю отморозки якобы отрезали уши. Кроме прочего, бандиты, по рассказам местных, регулярно грабили соседей — и всё это до сих пор сходило им с рук.

Жители Кикнура бьют тревогу

Сначала о поселковом беспределе заговорили местные соцсети и СМИ, позже активисты сумели достучаться до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и депутатов Госдумы.

В районе начались ожидаемые проверки, и на этом фоне в поселковой группе в ВК появилось анонимное объявление с требованием к жителям успокоиться и не привлекать лишнего внимания. По словам неизвестного автора, активность местных жителей привела лишь к тому, что оказался испорчен имидж Кикнура, теперь на федеральном уровне идёт речь о том, что в стране появилась ещё одна станица Кущёвская. Из-за этого якобы пострадали интересы неких "добросовестных граждан, заинтересованных в привлечении инвестиций, развитии предпринимательства, культуры и туризма".

В последние дни обстановка в Кикнуре накалилась, на форумах люди не стесняются в выражениях по поводу местных правоохранителей, подозревают их в связях с участниками расправы над Даниилом Разумовым. На страницах фигурантов уголовного дела в соцсетях появляются анонимные угрозы.

Местные уверены, что банда отморозков может быть связана с наркобизнесом. Кикнурский район много лет был лидером в Кировской области по количеству наркоманов. Причины — крупные транспортные магистрали, проходящие через район, поселения цыган-наркоторговцев и колонии, где традиционно много потребителей наркотиков.

— Кикнур может быть перевалочным пунктом на пути наркотрафика, — на условиях анонимности поделился с Лайфом источник, близкий к администрации посёлка. — И этим обстоятельством может быть обусловлено существование местной банды, которой всё сходит с рук.

Криминальное семейство

Если изучить биографии многочисленных братьев Акишиных, можно предположить, что под словами местных жителей о существовании в Кикнуре ОПГ есть весомое основание: они изобилуют криминальными поворотами.

Игорь Акишин родился под Херсоном. После этого семья засветилась в Нижегородской области, а позже в Кикнурском районе Кировской области.

Игорь хорошо известен и нижегородским, и кировским правоохранителям. Был судим по статьям УК РФ 161 (грабёж), 158 (кража), проходил по уголовному делу по статье 116 (побои), в стоп-листах местных банков обозначен как кредитный мошенник, неоднократно штрафовался за пьяную езду и езду без прав, в итоге лишался водительского удостоверения.

Игорь Акишин после демобилизации. Фото © VK / Алёнка Латышева

При этом в 2010 году Игоря Акишина призвали в армию, где уголовник, судя по его страницам в соцсетях, служил в танковых войсках.

Колоритная биография и у его брата Станислава. 31-летний задержанный был фигурантом уголовного дела по статье 139 УК (незаконное проникновение в жилище). Скрывался от правосудия, находился в федеральном розыске. Кроме того, как и брат, был судим за кражу по статье 158 УК.

Похоже, у Станислава есть и другие проблемы: в архивах МВД имеются сведения о побеге мужчины из психиатрической больницы.

Станислав Акишин 10 лет назад. Фото © OK.ru / Станислав Акишин

Учитывая интерес к этому делу на федеральном уровне, будем надеяться, что правоохранительные органы разберутся в этой истории, виновники понесут справедливое наказание. Кроме того, будет поставлена точка в вопросе существования местной ОПГ, которая ещё может натворить бед в будущем. Лайф следит за ситуацией в Кикнуре.

Фото © Shutterstock Почему в маленьких посёлках и городах ОПГ чувствуют себя хозяевами? 0 Потому что силовики и власти могут покрывать ОПГ Потому что там действует правило "Кто сильный — тот и хозяин" Люди боятся жаловаться на ОПГ на федеральном уровне

Авторы Евгений Кузнецов