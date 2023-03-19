Псаки после долгой паузы вышла в эфир ТВ с собственным ток-шоу

В прямой эфир бывший представитель Белого дома позвала лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. У последнего Псаки также взяла интервью в городской подземке. В кратком анонсе ток-шоу ведущая заявила, что старт передачи пришёлся на "ту ещё недельку", когда в Штатах ждут предъявления обвинений экс-лидеру страны Дональду Трампу, а сам политик молит соратников о протестах.