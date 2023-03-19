Псаки после долгой паузы вышла в эфир ТВ с собственным ток-шоу
Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала с собственным ток-шоу на MSNBC
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала с собственным политическим ток-шоу на американском телеканале MSNBC.
В прямой эфир бывший представитель Белого дома позвала лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. У последнего Псаки также взяла интервью в городской подземке. В кратком анонсе ток-шоу ведущая заявила, что старт передачи пришёлся на "ту ещё недельку", когда в Штатах ждут предъявления обвинений экс-лидеру страны Дональду Трампу, а сам политик молит соратников о протестах.
Напомним, пост пресс-секретаря Белого дома Псаки покинула в мае 2022 года. Её выступления запомнились многим россиянам благодаря многочисленным оговоркам. Так, однажды Псаки "потеряла мысль", когда перечисляла обвинения в адрес России, затем назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом страны. Кроме того, она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио с зимними Играми в Пекине.
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