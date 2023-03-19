Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 17:07

Псаки после долгой паузы вышла в эфир ТВ с собственным ток-шоу

Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала с собственным ток-шоу на MSNBC

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала с собственным политическим ток-шоу на американском телеканале MSNBC.

В прямой эфир бывший представитель Белого дома позвала лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. У последнего Псаки также взяла интервью в городской подземке. В кратком анонсе ток-шоу ведущая заявила, что старт передачи пришёлся на "ту ещё недельку", когда в Штатах ждут предъявления обвинений экс-лидеру страны Дональду Трампу, а сам политик молит соратников о протестах.

По стопам Псаки: Пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну

По стопам Псаки: Пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну

Напомним, пост пресс-секретаря Белого дома Псаки покинула в мае 2022 года. Её выступления запомнились многим россиянам благодаря многочисленным оговоркам. Так, однажды Псаки "потеряла мысль", когда перечисляла обвинения в адрес России, затем назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом страны. Кроме того, она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио с зимними Играми в Пекине.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Наталья Исакова
  • Новости
  • дженниферпсаки
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров