По стопам Псаки: Пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну
Пресс-секретарь Белого дома заявила о существовании Российской Народной Республики
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга заявила о существовании такой страны, как Российская Народная Республика. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Карин Жан-Пьер заявляет о существовании Российской Народной Республики. Видео © Белый дом
"Они также обсудят другие международные вопросы, включая нашу совместную работу по реагированию на вызовы от Российской Народной Республики", — сказала Жан-Пьер.
Вероятно, пресс-секретарь Белого дома имела в виду Китайскую Народную Республику, а не Российскую Федерацию.
Благодаря таким оговоркам ранее в России стала особо популярна предшественница Карин Жан-Пьер — Джен Псаки. Однако та уже уволилась из Белого дома и устроилась работать на телевидение. Её последовательница тоже умеет удивлять. Например, однажды она перепутала "Северный поток" с магазином.
Кадр из записи брифинга пресс-секретаря Белого дома