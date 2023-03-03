По стопам Псаки: Пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга заявила о существовании такой страны, как Российская Народная Республика. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Карин Жан-Пьер заявляет о существовании Российской Народной Республики. Видео © Белый дом

"Они также обсудят другие международные вопросы, включая нашу совместную работу по реагированию на вызовы от Российской Народной Республики", — сказала Жан-Пьер.

Вероятно, пресс-секретарь Белого дома имела в виду Китайскую Народную Республику, а не Российскую Федерацию.