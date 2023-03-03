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3 марта, 20:04

По стопам Псаки: Пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну

Пресс-секретарь Белого дома заявила о существовании Российской Народной Республики

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга заявила о существовании такой страны, как Российская Народная Республика. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Карин Жан-Пьер заявляет о существовании Российской Народной Республики. Видео © Белый дом

"Они также обсудят другие международные вопросы, включая нашу совместную работу по реагированию на вызовы от Российской Народной Республики", — сказала Жан-Пьер.

Вероятно, пресс-секретарь Белого дома имела в виду Китайскую Народную Республику, а не Российскую Федерацию.

Оговорка в стиле босса: Псаки перепутала Байдена с Обамой после вопроса об отставке

Оговорка в стиле босса: Псаки перепутала Байдена с Обамой после вопроса об отставке

Благодаря таким оговоркам ранее в России стала особо популярна предшественница Карин Жан-Пьер — Джен Псаки. Однако та уже уволилась из Белого дома и устроилась работать на телевидение. Её последовательница тоже умеет удивлять. Например, однажды она перепутала "Северный поток" с магазином.

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Кадр из записи брифинга пресс-секретаря Белого дома

Андрей Григорьев
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