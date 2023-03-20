Назван витамин, переизбыток которого может спровоцировать умственную отсталость
Врач Вялов: Переизбыток витамина D провоцирует умственную отсталость
Здоровому человеку хватает витаминов, которые содержатся в повседневном пищевом рационе, — при условии, что питание у него разнообразное. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Он заявил, что при дополнительном приёме микронутриентов без назначения врача и без сдачи анализов можно испортить себе здоровье.
В интервью радио Sputnik Вялов пояснил, что не стоит свято верить в то, что витамины — это всегда полезно и нужно предотвращать их нехватку. Многие считают, что продукты сейчас отвратительные и в них мало полезных веществ. Однако на деле можно нанести ущерб организму и переизбытком витаминов, например D.
"Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600–800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000–4000 МЕ в день. Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости. Поэтому не нужно пить много витаминов", — сказал Вялов.
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