Назван витамин, переизбыток которого может спровоцировать умственную отсталость

Здоровому человеку хватает витаминов, которые содержатся в повседневном пищевом рационе, — при условии, что питание у него разнообразное. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Он заявил, что при дополнительном приёме микронутриентов без назначения врача и без сдачи анализов можно испортить себе здоровье.

В интервью радио Sputnik Вялов пояснил, что не стоит свято верить в то, что витамины — это всегда полезно и нужно предотвращать их нехватку. Многие считают, что продукты сейчас отвратительные и в них мало полезных веществ. Однако на деле можно нанести ущерб организму и переизбытком витаминов, например D.