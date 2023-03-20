Путин призвал по максимуму применять альтернативы аресту по экономическим преступлениям

В России нужно максимально применять альтернативы аресту, когда речь идёт об экономических преступлениях. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Он уточнил, что имеет в виду в том числе подписку о невыезде, залог и домашний арест.

"К подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы", — отметил глава государства.