Путин призвал по максимуму применять альтернативы аресту по экономическим преступлениям
В России нужно максимально применять альтернативы аресту, когда речь идёт об экономических преступлениях. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Он уточнил, что имеет в виду в том числе подписку о невыезде, залог и домашний арест.
"К подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы", — отметил глава государства.
Напомним, что буквально на днях в России уменьшили срок давности по экономическим преступлениям. Такой указ подписал Владимир Путин. Ранее российский лидер предложил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса. Он подчеркнул, что после введения моратория на плановые проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось и всем стало понятно, что нет необходимости "ходить и проверять всех подряд".
Kremlin.ru