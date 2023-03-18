В России уменьшили срок давности по экономическим преступлениям
Путин подписал закон об уменьшении срока давности по экономическим преступлениям
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа или недоимки. Документ, который также снижает сроки давности по нескольким составам экономических преступлений, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, по статьям об уклонении от уплаты налогов, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств или имущества организации или ИП максимальные сроки в виде лишения свободы наказания уменьшены до пяти лет; по статье об уклонении от уплаты страховых взносов — до трёх. Он также предусматривает прекращение уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин предложил декриминализировать ряд экономических статей Уголовного кодекса. Президент подчеркнул, что в экономической сфере нельзя допустить вседозволенности, однако и перегибать палку тоже не стоит.
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