В России уменьшили срок давности по экономическим преступлениям

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа или недоимки. Документ, который также снижает сроки давности по нескольким составам экономических преступлений, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, по статьям об уклонении от уплаты налогов, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств или имущества организации или ИП максимальные сроки в виде лишения свободы наказания уменьшены до пяти лет; по статье об уклонении от уплаты страховых взносов — до трёх. Он также предусматривает прекращение уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.