Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть в качестве уголовного наказания за преступления конфискацию имущества. Такая практика была отменена в 2003 году, но продолжила действовать одноимённая мера уголовно-правового характера, которую применяют только по иску следствия или прокуратуры.

"Давайте вернёмся к институту конфискации как дополнительной мере уголовного наказания. Не как к мере обеспечения возмещения ущерба в процессе рассмотрения уголовного дела, а как к мере уголовного наказания: украл — отдай украденное государству. Отсутствие такой меры наказания делает иногда бессмысленными расследования и приговор", — сказал глава СК на заседании коллегии Минюста, его цитирует RT.

По словам Бастрыкина, совершившие экономическое преступление граждане переписывают краденое на близких родственников, а после отбывания наказания в гуманитарных условиях ФСИНа возвращают себе наворованное.