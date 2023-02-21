Клишас: Совфед и Госдума будут работать над декриминализацией ряда экономических статей в УК РФ
Совет Федерации совместно с Государственной думой будет работать над реализацией поручения президента России Владимира Путина о декриминализации ряда составов экономических преступлений в УК РФ. Об этом сообщил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Продолжать политику либерализации уголовного законодательства в части экономических составов правильно. Будем работать над поручением президента совместно с Государственной думой", — написал Клишас в своём телеграм-канале.
Напомним, во вторник, 21 февраля, выступая с Посланием Федеральному собранию, Владимир Путин предложил декриминализировать ряд экономических статей Уголовного кодекса. Глава государства отметил, что в экономической сфере нельзя допустить вседозволенности, однако и перегибать палку тоже не стоит.
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