92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок женится в пятый раз, и его избранница моложе почти на 30 лет
Медиамагнат Руперт Мёрдок объявил о помолвке в 92 года
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Основатель медиахолдинга News Corporation — владелец телеканала Fox News — 92-летний Руперт Мёрдок сообщил, что готовится к своей пятой в жизни свадьбе, а его избранницей станет 66-летняя вдова кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит. Об этом пишет The New York Post.
"Я очень переживал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив. Мы оба надеемся провести вторую половину жизни вместе", — отметил Мёрдок.
Свадебная церемония запланирована на конец лета 2023 года. По словам избранницы медиамагната, они познакомились в сентябре прошлого года, а предложение он сделал 17 марта. Добавим, что в июне 2022-го стало известно, что Мёрдок развёлся с моделью Джерри Холл спустя шесть лет брака.