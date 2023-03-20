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20 марта, 15:00

92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок женится в пятый раз, и его избранница моложе почти на 30 лет

Медиамагнат Руперт Мёрдок объявил о помолвке в 92 года

<p>Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Основатель медиахолдинга News Corporation — владелец телеканала Fox News — 92-летний Руперт Мёрдок сообщил, что готовится к своей пятой в жизни свадьбе, а его избранницей станет 66-летняя вдова кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит. Об этом пишет The New York Post.

"Я очень переживал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив. Мы оба надеемся провести вторую половину жизни вместе", — отметил Мёрдок.

Свадебная церемония запланирована на конец лета 2023 года. По словам избранницы медиамагната, они познакомились в сентябре прошлого года, а предложение он сделал 17 марта. Добавим, что в июне 2022-го стало известно, что Мёрдок развёлся с моделью Джерри Холл спустя шесть лет брака.

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Артур Белкин
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