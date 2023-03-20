92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок женится в пятый раз, и его избранница моложе почти на 30 лет

Основатель медиахолдинга News Corporation — владелец телеканала Fox News — 92-летний Руперт Мёрдок сообщил, что готовится к своей пятой в жизни свадьбе, а его избранницей станет 66-летняя вдова кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит. Об этом пишет The New York Post.

"Я очень переживал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив. Мы оба надеемся провести вторую половину жизни вместе", — отметил Мёрдок.