Тренер по акробатическому рок-н-роллу рассказал о работе с маленькими подопечными

При тренировке детей в спортивных дисциплинах к каждому подопечному нужно уметь найти индивидуальный подход. Об этом рассказал тренер отделения акробатического рок-н-ролла спортивной школы Красносельского района Александр Лигостов. Он отметил, что в его отделение принимают детей от трёх лет — в таком возрасте тренироваться трудно, нередко дети капризничают.

"Многие начинают плакать, что хотят к маме, но некоторые ведут себя уверенно без родителей. Стараются повторять упражнения, что им показывает тренер. А что касается таланта, то все дети, кто хочет заниматься, берут своё. Одни — за счёт одарённости, другие — за счёт упорства и труда. Надо уметь к каждому ребёнку найти свой подход", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Лигостов также добавил, что выступления воспитанников на соревнованиях вызывают у него особые чувства. В такие моменты возникает волнение — гораздо сильнее, чем за себя в молодости, отметил тренер.